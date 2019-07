A San Salvo la presentazione di "L’assassino" di Federico Fabbri

L’assassino è il titolo del nuovo romanzo di Federico Fabbri, edito da Les Flâneurs, Bari che verrà presentato sabato 25 maggio alla Bottega del luppolo in via Fontana vecchia a San Salvo (ore 18). La presentazione si inserisce nell'ambito di una serie di eventi che faranno da contorno alla manifestazione finale del Premio Letterario "Raffaele Artese" - Città di San Salvo.

L'autore ha partecipato alla 6ª edizione del Premio, organizzato da Lions Club e Comune di San Salvo, con la sua opera prima L'inferno non ha nuvole.

Alla presentazione, organizzata in collaborazione con il doposcuola “Voltalapagina” di San Salvo; prenderanno parte, oltre l’autore Federico Fabbri anche Silvia Daniele e Miriam Salladini che modereranno la discussione alternando l’intervista allo scrittore con la lettura di alcuni passi del libro.

Il ricavato della vendita dei libri sarà devoluto in beneficenza a “Progetto Syria”.