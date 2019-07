Week end dedicato al ciclismo con il "Trofeo Primavera" e il "Cicloraduno Terre dei Trabocchi"

Complice il maltempo del 12 maggio scorso, la Ciclistica Valle del Trigno si è rimessa all’opera per confezionare un weekend dove la bicicletta vuole essere l’elemento centrale a San Salvo e a Vasto con il Trofeo Primavera e il Cicloraduno Terre dei Trabocchi.

Sabato 25 maggio è in programma il Trofeo Primavera nella zona industriale di San Salvo quest'anno valevole anche come prova del Campionato Regionale UISP Settore di Attività Ciclismo Abruzzo e Molise: si gareggia in circuito ripetendo 6 volte un anello ondulato tra San Salvo e la zona industriale con partenza alle 14:30 dalla sede di Ecologica Valtrigno in via Libero Grassi.

Più “soft” l’appuntamento di domenica 26 maggio rivolto ai cultori della mountain bike e per chi vuole unire sport ed enogastronomia alla Cantina San Michele a Vasto con il Cicloraduno Terre dei Trabocchi-Memorial Michele Di Marco prova di campionato regionale Uisp di cicloturismo con partenza alle 9:00 dalla Cantina San Michele in contrada Defenza.

"Ci siamo rifondati cinque anni fa dalle ceneri dell’ex gruppo ciclistico BCC Valle del Trigno – spiega il presidente Rocchino Bucci – Come Ciclistica Valle del Trigno ripartiamo con un nuovo direttivo, una nuova attività e nuovi stimoli con 63 tesserati che spaziano tra gare agonistiche e il cicloturismo. Il Trofeo Primavera è rappresenta un momento di grande passione e condivisione sportiva e faremo del nostro meglio come organizzazione grazie anche al supporto dell’amministrazione comunale di San Salvo e dei nostri sponsor".