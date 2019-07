Europee, a Vasto 35mila aventi diritto al voto. I neo diciottenni sono 113

"In occasione delle elezioni europee in programma domenica 26 maggio 2019 gli aventi diritto al voto a Vasto saranno 35102 (16978 maschi e 18124 femmine) compresi quelli dell'Unione Europea che hanno fatto domanda per essere iscritti nelle apposite liste aggiunte e votare in città (in totale sono 89, di cui 27 maschi e 62 femmine)". Lo riferisce una nota del municipio.

"Le sezioni saranno 43 più due speciali (ospedale e casa circondariale) mentre 3 i seggi volanti per la raccolta del voto degli elettori ricoverati presso le Case di Cura (San Francesco - Oasi dell'Anziano - Sant'Onofrio).

Gli elettori diciottenni aventi diritto al voto per la prima volta saranno 113".

“La macchina organizzativa - ha dichiarato l’assessore ai Servizi elettorali, Luigi Marcello - si è già avviata per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di voto. Gli uffici elettorali (al piano terra) resteranno aperti al pubblico per qualsiasi esigenza nei seguenti giorni:

venerdì 24/05: dalle ore 9 alle ore 18;

sabato 25/05: dalle ore 9 alle ore 18;

domenica 26/05: dalle ore 7 alle ore 23;

I seggi ricorda l’assessore, saranno aperti domenica 26 maggio dalle ore 7 alle ore 23 e le operazioni di scrutinio avverranno immediatamente dopo”.