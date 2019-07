"La Nostra Scuola" dell’Omnicomprensivo "Spataro" di Gissi premiato dall’Ordine dei Giornalisti

Per il secondo anno consecutivo, il giornale La Nostra Scuola dell’Istituto Omnicomprensivo “G.Spataro” di Gissi (diretto dalle insegnanti Mirella Moretta per la Scuola Primaria, Ivana Nanni per la scuola Secondaria di Primo Grado e Patrizia Marcovecchio per la Scuola Secondaria di Secondo Grado), è stato inserito tra i 75 vincitori, dal gruppo di lavoro del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti della XVI edizione del Concorso Nazionale “Il giornale e i giornalismi nelle scuole”.

Fino allo scorso anno il concorso si chiamava “Fare il giornale nelle scuole”. Un nome cambiato di recente in “Il giornale e i giornalismi nelle scuole”, a significare che i mezzi di diffusione delle notizie possono mutare, ma quello che non potrà venire meno è il ruolo del giornalista, “filtro attivo e garanzia della qualità dell’informazione”.

Le finalità del progetto La Nostra Scuola protendono a: ottimizzare i rapporti collaborativi tra scuola-famiglia-territorio; realizzare una continuità orizzontale con il territorio; conseguire familiarità con le diverse modalità di informazione; accrescere autonomia di giudizio e spirito critico davanti al mondo delle informazioni; sviluppare la capacità del comprendere come strumento per una migliore integrazione della propria personalità e relazionalità; ampliare le capacità di collaborazione, di comunicazione, di dialogo e partecipazione all’interno degli impegni e delle esperienze scolastiche; educare i ragazzi su temi che arricchiscono la loro coscienza civica rispetto a problemi collettivi e individuali.

Come afferma Carlo Verna, presidente nazionale dell’Ordine dei Giornalisti: “Realizzare una pubblicazione a scuola è sempre positivo perché consente a chi lavora al progetto di confrontarsi, di scambiare idee e di arricchire il bagaglio di conoscenze. Quello che voi fate all’interno delle vostre aule cimentandovi nella redazione di un giornale, sia esso cartaceo, on line, radio o tv, è un qualcosa di impegnativo e importante che vi aiuterà a crescere”.

Va un grande ringraziamento alla nostra dirigente scolastica Aida Marrone che crede nel progetto sostenendolo e supportandolo con grande professionalità e al gruppo di lavoro del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti coordinato dal segretario nazionale dell'ordine Paolo Pirovano che ha colto interamente gli obiettivi che il nostro giornale si pone: documentare e rendere noto alle famiglie e al territorio i percorsi più significativi che la scuola concretizza nel corso dell’anno scolastico.

La responsabile del progetto

Mirella Moretta