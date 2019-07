Nelle finali regionali ricco bottino di titoli per il Tennistavolo Vasto

Domenica scorsa, a Vasto, nel palazzetto del Centro Sportivo San Gabriele, sono stati assegnati i titoli regionali tennistavolo. Alla presenza del presidente della Fitet Abruzzo, il vastese Stefano Comparelli, i pongisti provenienti da tutta la regione si sono sfidati in gare valide per la conquiata dei titoli assoluti e di categoria abruzzesi. Diciassette le gare disputate e i relativi titoli in palio un una lunga giornata di sfide.

Ben otto i titoli conquistati dagli atleti del Tennistavolo Vasto, società ospitante la manifestazione regionale, a conferma dei progressi fatti dalla società vastese.

Ecco nel dettaglio i nuovi campioni regionali:

Singolare Assoluto Maschile: Arcangel Gianmarino (Antoniana Pescara)

Singolare Assoluto Femminile: Margherita Cerritelli (Tennistavolo Vasto)

Singolare Maschile di 6° categoria: Lucio Santoloce (Tennistavolo San Nicolò 2007)

Singolare Maschile di 5° categoria: Daniele Ruggieri (Antoniana Pescara)

Singolare Maschile di 4° categoria: Giancarlo Zappacosta (Tennistavolo Silvi)

Singola maschile veterani: Luca Diodoro (Tennistavolo Montesilvano)

Doppio Assoluto: Sargiacomo M. – Gianmarino A. (Antoniana Pescara)

Singolare Femminile di 5° categoria: Marzia Comparelli (Tennistavolo Vasto)

Singolare Femminile di 4° categoria: Margherita Cerritelli (Tennistavolo Vasto)

Categorie giovanili

Giovanissimi maschile: De Crescenzo Andrea (Antoniana Pescara)

Giovanissimi Femminile: Di Rienzo Viola (Tennistavolo Vasto)

Ragazzi Maschile: Cipollone Andrea (Antoniana Pescara)

Ragazzi Femminile: Flavia Molino (Tennistavolo Vasto)

Allievi Maschile: Nicolò Di Santo (Tennistavolo Vasto)

Allievi Femminile: Margherita Cerritelli (Tennistavolo Vasto)

Juniores Maschile: Christian Massimi (Tennistavolo Silvi)

Juniores Femminile: Marzia Comparelli (Tennistavolo Vasto)