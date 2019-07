Trasmettere il patrimonio tra generazioni, i consigli nel salotto finanziario di Carmela Minelli

La trasmissione del patrimonio finanziario e immobiliare tra generazioni, nel privato e nell'impresa . È stato incentrtato su questo tema delicato il nuovo salotto finanziario, che si è svolto lo scorso 16 maggio, di Carmela Minelli, consulente finanziaria.

"I salotti finanziari sono utili alla cultura finanziaria, è un modo per parlare tra persone di temi di finanza, e chiarirne aspetti a volte oscuri", spiega la private banker vastese. "L'atto del pianificare la successione dei propri beni ai nostri cari ci emoziona, ed è un atto d'amore verso chi si ama.

Il popolo latino è scaramantico, quindi poco incline ad occuparsi della materia successoria e soprattutto a prendere decisioni personali in merito.

Nonostante ciò, è necessario proteggere i propri beni, tutelare i cari ed abbattere il carico fiscale attraverso strumenti opportuni.

E' importante venire a conoscenza delle normative che regolano il diritto successorio, in modo che gli eredi non abbiano sorprese al momento dell'accettazione dell'eredità.

Disponiamo di variegati strumenti di cui avvalerci per la giusta pianificazione: il Trust, la Fiduciaria, la Fondazione, l'Atto di Destinazione, il Fondo Patrimoniale, la Donazione e il Testamento.

I casi emblematici della cronaca, riferiti a personaggi famosi che tutti conosciamo, ci insegnano che, se non gestita in vita in maniera adeguata, la mancata o errata pianificazione sulla destinazione dei beni può creare disastri e battaglie legali.

Pensiamo alle vicende note di Lucio Dalla, Pietro Mennea, Luciano Pavarotti.

Il prossimo salotto - annuncia Carmela Minelli - ci sarà a giugno e tratterà sempre una tematica di contenuto finanziario".