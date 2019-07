Strategie e trucchi per guadagnare con l’ecommerce: venerdì l’incontro a Vasto

27,4 miliardi di euro è il fatturato delle vendite online generate in Italia nel 2018. Con un incremento del 16% rispetto all'anno precedente, l'ecommerce rappresenta un'opportunità di crescita e di sviluppo per commercianti e imprenditori di qualsiasi settore merceologico.

E’ un tema sempre più di attualità e che interessa tutti gli operatori commerciali che vogliono garantirsi un’efficace presenza sui mercati. Ecco perché web agency Aproweb, in collaborazione con ComNpay, LegalBlink e Studioware, organizza a Vasto il primo grande evento sull'ecommerce in Abruzzo. Venerdì 24 maggio, nella Sala Aldo Moro (ex palazzi Scolastici - corso Nuota Italia) di Vasto, i relatori scelti da Aproweb si confronteranno sul tema “Strategie e trucchi per guadagnare con l’ecommerce”. Si parlerà di SEO, social network, digital marketing, Google Analytics, Amazon, eBay, gateway di pagamento, aspetti legali e integrazioni con gestionali e software CRM. Non mancherà la testimonianza di Hifidiprinzio.it, ecommerce di Chieti specializzato nella vendita online di prodotti Hi-Fi.

“Ancora oggi non tutti hanno compreso l’opportunità dell’ecommerce – spiega Daniele Rutigliano di Aproweb -. C’è la tendenza a focalizzarsi in maniera esclusiva o sul commercio tradizionale o sull’ecommerce. Invece non è così, sono due aspetti che possono, anzi, devono coesistere perché un’azienda abbia risultati positivi. Consapevoli della crescita che ha il mercato online abbiamo voluto organizzare questo evento con relatori che porteranno il loro contributo al dibattito”.

Aproweb è un’agenzia che da oltre 15 anni si è specializzata nell’ecommerce con il compito di aiutare le aziende ad affrontare il passaggio dall’offline all’online. Daniele Rutigliano, che sarà anche tra i relatori del 24 maggio, ha maturato una lunga esperienza nel settore con la pubblicazione di libri sull’argomento e la partecipazione e numerosi convegni come relatore.

Il programma

Venerdì 24 maggio - Sala Aldo Moro (ex Palazzi scolastici - Corso Nuova Italia)

14:00 - Registrazione partecipanti

15:00 - L'ecommerce oggi: dal sito web ai marketplace, a cura di Daniele Rutigliano (Aproweb)

15:30 - Pagamenti Digitali: può un gestore dei pagamenti online fare la differenza per il successo del tuo e-commerce? a cura di Roberto Galati (ComNpay)

16:00 - Case study: Hifidiprinzio.it

16:15 - Tutto quello che devi sapere per pubblicare un sito a prova di sanzioni, a cura di Lorenzo Grassano (LegalBlink)

16:45 - Fidelizzare i clienti e acquisire nuovi clienti con il CRM, a cura di Renato De Ficis (Studioware)

17:15 - Domande dal pubblico

18:00 - Saluti finali

Iscriviti gratuitamente - CLICCA QUI