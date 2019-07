Paolo Vallesi in concerto per la festa di San Nicola vescovo a San Salvo

A San Salvo fervono i preparativi per la festa di San Nicola Vescovo. Dal 29 maggio si terranno le funzioni religiose di avvicinamento alle festività che inizieranno il 1° giugno quando si terrà la caratteristica processione in mare che partirà alle 19.30 al porto turistico di San Salvo Marina. Alle 20.30 è previsto il rientro in piazzale C. Colombo con i concomitanti fuochi pirotecnici e il corte di auto verso la città. Alle 21.45, la fiaccolata da piazza De Gasperi a piazza S. Nicola.

Domenica 2 giugno la messa in piazza S. Nicola celebrata da mons. Pietro Santoro, vescovo di Avezzano, e la solenne processione.

La festa si concluderà alle 22 con il concerto di Paolo Vallesi nella medesima piazza (a seguire l'estrazione della lotteria).