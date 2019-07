Play out di Prima categoria: il Real Casale si salva, il Trigno Celenza retrocede in Seconda

Gioia Real Casale, disperazione Trigno Celenza. È questo l'epilogo del play out andato in scena oggi che ha visto scendere in Seconda categoria i biancazzurri dopo tante stagioni di permanenza nel girone B di Prima categoria.

Un partita senza grossissimi sussulti nella parte iniziale, a parte un paio di occasioni neutralizzate facilmente dai due estremi difensori. L'equilibrio si spezza al 32'st grazie a un'incornata di De Cillis su calcio d'angolo battuto da Di Biase che al secondo minuto di recupero raddoppia imbeccato da Marchioli.

Per i giallorossi la felicità di aver mantenuto la categoria è immensa dopo la conquista della Prima nei play off dell'anno scorso.

Il presidente Giulio Rocco Giuliante così esprime la propria soddisfazione: "Dopo due anni di play off per salire di categoria, quest'anno abbiamo affrontato la dura prova dei play out. Abbiamo disputato una grande partita, giocata con il cuore da parte della squadra. Un ringraziamento speciale va a tutti i componenti della rosa, al mister Del Monte e mister Di Martino che hanno guidato la squadra durante l'anno e a tutti i dirigenti. Chiudiamo la stagione con il raggiungimento del traguardo che ci eravamo preposti, da domani inizia la nuova stagione. Grazie a tutti!".