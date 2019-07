Ai Campionati Universitari Douglas Scarlato conquista l’argento nei 3000 siepi

Ottimo risultato per Douglas Scarlato che ieri ha conquistato la medaglia d'argento nei 3000 siepi ai Campionati Nazionali Universitari. La rassegna universitaria, a cui stanno partecipando tanti talenti dell'atletica leggera italiana - che uniscono gli studi al loro percorso sportivo - si sta svolgendo a L'Aquila ed è stato quindi particolarmente emozionante per Scarlato -che difende i colori del Cus D'Annunzio Chieti-Pescara - ottenere questa affermazione nella sua regione.

Nei 3000 siepi, competizione in cui sta crescendo sotto la sapiente guida del professor Donato Chiavatti dell'Aterno Pescara, Douglas Scarlato ha chiuso con il tempo di 9:21.54, alle spalle di Matteo Spanu, del Cus Udine, e con Stefano Furlani del Cus Ferrara a completare il podio. Per il giovane atleta vastese un'altra medaglia da mettere in bacheca in attesa della gara degli 800 metri in cui sarà protagonista oggi.