Fabio Celenza ospite di Diego Bianchi a Propaganda Live su La7

C'era anche Fabio Celenza ieri tra gli ospiti di Propaganda Live, trasmissione di Diego Bianchi - alias Zoro - che va in onda su La7. I doppiaggi dell'artista vastese sono ormai una presenza fissa nella trasmissione e conquistano un pubblico sempre più numeroso con la loro dissacrante ironia e con alcuni personaggi ormai divenuti un tormentone - tra i più recenti c'è senz'altro "Ollolanda" di Giorgia Meloni -.

E ieri sera, nella puntata in cui Zoro ha intervistato il maestro Nicola Piovani e l'economista Carlo Cottarelli, non è mancato uno dei video di Fabio Celenza. Questa volta è toccato a un Matteo Renzi in versione "francese" essere doppiato - naturalemente in chiave ironica e nonsense - da Fabio Celenza.

Celenz -con l' immancabile t-shirt "Faffiga" con il volto di Mick Jagger - è stato poi protagonista di una sorta "sfida" musicale con Memo Remigi, storico cantante italiano, proprio in un contest chiamato "Ollolanda". Celenza - che, lo ricordiamo, è anche un eccellente musicista - ha imbracciato il basso e suonato con la Propaganda Live Band proprio partendo dal suo tormentone su Giorgia Meloni [CLICCA QUI]. Non poteva mancare un doppiaggio live dell'artista vastese che, come sempre, ha saputo entusiasmare il pubblico a suon di ironia.

Nel video della puntata integrale si può rivedere la partecipazione di Fabio Celenza da 2:22:00