Auto a fuoco sull’Istonia: cause accidentali, salva la conducente

È accidentale la causa dell'incendio che, oggi pomeriggio, si è innescato nella parte anteriore di un'auto sull'Istonia, la strada provinciale che collega Vasto città alla marina.

L'allarme è scattato attorno alle 15, quando al 115 è giunta la chiamata di emergenza. La macchina, una Fiat Punto vecchio tipo, viaggiava in discesa sulla corsia che porta a Vasto Marina quando, all'improvviso, dal cofano anteriore sono inziati a fuoriuscire fiamme e fumo. L'automobilista si è subito messa in salvo. Sul posto si sono portate una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo e una pattuglia della polizia locale.

I pompieri hanno spento il rogo. Il traffico ha subito dei rallentamenti.