Vasto Basket in finale, Oluic: "È il momento di dare tutto"

Domenica scorsa, nella sfida vinta contro Recanati, ha giocato con una vistosa fasciatura per proteggere i quattro punti di sutura al sopracciglio rimediati dopo lo scontro in gara 2 di semifinale. Con i suoi 22 punti a referto Goran Oluic, così come in tutta la stagione, è stato un trascinatore per la Vasto Basket che ora si prepara a vivere l'ultima tappa di una lunga marcia verso la promozione in C gold. Questo è l'obiettivo dichiarato dalla società biancorossa ad inizio stagione ed è per questo che coach Gesmundo e i suoi giocatori hanno iniziato a lavorare sin dal 27 agosto scorso.

Ora c'è da concretizzare questo cammino nella serie di finale contro l'Olimpia Mosciano, formazione già affrontata in stagione regolare e fase a orologio. "Dal primo giorno sappiamo che il nostro obiettivo è vincere il campionato e adesso dobbiamo dare tutto. Siamo pronti a farlo, con molto entusiasmo", dice il cestista serbo che, in queste due stagioni a Vasto, ha saputo conquistare l'affetto dei tifosi.

Si inizia domenica 19 maggio, alle 19, con gara 1 al PalaBCC. Si giocherà nel palazzetto di via dei Conti Ricci anche gara 2, giovedì 23 maggio alle 20.30. Poi gara 3 a Mosciano domenica 26 maggio, l'eventuale gara 4 giovedì 30 maggio in trasferta e, in caso di parità nella serie, gara 5 si disputerà a Vasto domenica 2 giugno. La formula della finale prevede di dover vincere 3 sfide per conquistare la promozione in C gold.

Alla vigilia dell'inizio di questa importante serie di finale playoff abbiamo parlato con Goran Oluic del momento vissuto dalla squadra biancorossa.