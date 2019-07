L’AAA di Vasto in visita alla base della 46ª Brigata Aerea di Pisa

La sezione di Vasto dell'Associazione Arma Aeronautica continua nel suo percorso di visite, approvate dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare Italiana, dedicate all'aggiornamento culturale rivolte ai propri soci e agli studenti degli istituti superiori e delle università. Questa volta, la sezione L.Umile, si è recata in Toscana per incontrare gli equipaggi di volo e gli specialisti della 46ª Brigata Aerea di Pisa.

"Iniziata con l'omaggio al Sacrario dei Caduti di Kindu - spiega una nota dell'AAA Vasto -, la visita si è sviluppata con briefing in aula, simulatori volo, International Training Center, infrastrutture aeroportuali, linea volo coi C130 Hercules, studio mezzi aerei esternamente e internamente, hangar manutenzione aeromobili, museo storico, mappa missioni internazionali e umanitarie. E sono stati proprio gli studenti, come Paolo Sacchetti e Nicola Di Candilo del Mattioli Vasto e Chiara Cicchini, universitaria, che interloquendo col personale AM, hanno stimolato e approfondito maggiormente gli argomenti della visita, esprimendo le proprie riflessioni sulle qualità della 46ª Brigata Aerea e dell'Aeronautica Militare nel complesso, come efficienza, versatilità, progresso, connotazione internazionale, disponibilità, impegno, scarifico, lavoro di squadra, sinergia, solidarietà.

Il presidente AAA Vasto Lgt. Ciro Confessore, nel ringraziare i partecipanti e la 46° Brigata Aerea, ha voluto sottolineare della visita gli aspetti positivi soprattutto a beneficio di giovani e studenti che hanno potuto toccare con mano i tanti aspetti di buon esempio che offre l'Aeronautica". Il segretario AAA Vasto Roberto Bruno ha evidenziato che "questa ulteriore visita si aggiunge, integra e completa le altre visite formative effettuate dall'AAA Vasto presso altri reparti AM permettendone di conoscere e comprendere, in un'ottica d'insieme, l'organizzazione e l'attività. Nello specifico i compiti della 46ª Brigata Aerea sono: aviosbarco, aviolancio di personale e materiale, trasporto materiali, mezzi ed equipaggiamenti, trasporto sanitario d'urgenza, trasporto organi per trapianto, trasporto personale biocontaminato, aerosgombero sanitario, supporto equipe mediche, supporto gruppo di chirurgia d'urgenza dell'ospedale di Pisa, supporto alla protezione civile, supporto al Ministero degli Interni, supporto al Ministero degli Affari Esteri, operazioni tattiche, operazioni speciali".

La giornata si è arricchita anche con l'incontro tra i soci AAA di Vasto con concittadini che "hanno studiato, lavorano e vivono a Pisa come Alessio Del Borrello, ingegnere aerospaziale impiegato nell'industria meccanica, vastesi che studiano a Pisa come Micaela Clara Sacchetti studentessa di ingegneria biomedica e, pisani rimasti in stretto legame con vastesi ex paracadutisti della Folgore, come Ermenegildo D'Ascanio e Davide Di Cicco".