Il Giro d’Italia a Vasto, Della Penna: "Pronti ad accogliere questo grande evento sportivo"

Tutto pronto a Vasto per la 7ª tappa del Giro d'Italia che, domani mattina (17 maggio) prenderà il via da piazza Rossetti. Alle 9:05 sarà allestito l’Open Village in Piazza Diomede, Corso De Parma, Piazza Pudente, Piazza del Popolo fino ad arrivare a Via Adriatica, e sarà gratuito ed aperto a tutti. Alle 10:55, dal Villaggio di Partenza, inizierà lo show della Carovana del Giro, e proseguirà fino alla località Incoronata, poco prima del km 0. Dalle ore 11:10 alle ore 12:20, aprirà il podio per la firma dei ciclisti partecipanti alla tappa numero 7, Vasto - L’Aquila. Alle ore 12:25, è previsto l’incolonnamento e la sfilata cittadina dei ciclisti, che seguirà il seguente percorso: Piazza Rossetti, Corso Garibaldi, Piazza Verdi, Corso Mazzini, Via Incoronata fino allo svincolo della SS16, dove è previsto il Km 0, ossia la partenza ufficiale della tappa. Come ospite d’onore, ci sarà il cantautore vastese Luca Dirisio, autore dell’ultimo singolo ‘La mia gente’, canzone dedicata agli abruzzesi ed alla nostra terra, l’Abruzzo.

Questa sera, intanto, - dalle ore 18:00 - in prossimità del Lungomare Cordella - vicino la Rotonda di Vasto Marina - è prevista la Notte Rosa del Giro d’Italia con musica, spettacolo ed intrattenimento e l’arrivo straordinario della Carovana del Giro.

"La città del Vasto è pronta ad accogliere questo grande evento sportivo – ha commentato l’assessore al turismo, sport e grandi eventi Carlo Della Penna – che darà grande visibilità alla nostra città. Un appuntamento che avrà una grandissima rilevanza nazionale ed internazionale: la Rai riprenderà infatti la gara fin dall’inizio e, prima della partenza, dedicherà la trasmissione Viaggio nell’Italia del Giro alle eccellenze turistiche, enogastronomiche e paesaggistiche di Vasto.

Nelle scorse settimane – ha aggiunto l’Assessore Della Penna – abbiamo incontrato i dirigenti scolastici, i consorzi, i commercianti e le associazioni sportive cittadine per illustrare loro le grandi opportunità di visibilità legate al Giro d’Italia e per concordare con loro varie iniziative. Il nostro ringraziamento va a tutti coloro che ci hanno sostenuto. Domani - continua l’Assessore - attendiamo l’arrivo di migliaia di persone, ma nel frattempo tramite gli eventi di Aspettando il Giro abbiamo offerto alla cittadinanza, alle tante associazioni sportive ciclistiche ed agli studenti, numerose possibilità di avvicinarsi al mondo del ciclismo ed al Giro in particolare. Auspichiamo - ha concluso l’assessore- che tutta la città risponda tingendosi di rosa. È un invito rivolto anche ai cittadini, affinchè addobbino le loro case con il colore simbolo del Giro”.

