Giro d’Italia, casello di Vasto nord chiuso domani dalle 11 alle 13

Chiusa al traffico domani, alle 11 alle 13, l'uscita autostradale di Vasto nord per consentire il passaggio del Giro d'Italia. La corsa rosa partirà alle 12,25 dalla centralissima piazza Rossetti, percorrerà corso Garibaldi, piazza Verdi, corso Mazzini, via Incoronata e poi la statale 16, transitando nei pressi del casello di Vasto nord dell'A14.

La Società Autostrade consiglia agli automobilisti che percorrono l'autostrada e sono diretti a Vasto e agli altri comuni del Vastese di uscire al svincolo di Vasto sud.

"Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 501 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre), sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24".

Divieti e sensi unici sono previsti anche sulle strade urbane di Vasto: LEGGI.