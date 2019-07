Amministrative 2019: il confronto tra i candidati a sindaco di Fresagrandinaria

La prima puntata di Time Out dedicata alle Amministrative del prossimo 26 maggio 2019 è incentrata sulla tornata elettorale di Fresagrandinaria. Nel comune del Medio Vastese si affronteranno il sindaco di lungo corso Giovanni Di Stefano (Solidarietà per Fresa) e Lino Giangiacomo (Nuova Vita per Fresa).

I DUE SCHIERAMENTI IN CAMPO

Solidarietà per Fresa

Candidato sindaco: Giovanni Di Stefano

Candidati alla carica di consigliere: Lino Antonini, Maria Samantha Baccaro, Emiliano Cavallone, Giuseppina Coppola in Silveri, Nicolino D’Ippolito, Pascal Di Cesare, Riccardo D’Ugo, Antonella Gualtieri in Delle Donne, Francesca Racano, Gianmarco Terpolilli

Nuova vita per Fresa

Candidato sindaco: Lino Giangiacomo

Candidati alla carica di consigliere: Eleonora Annibali, Lorenzo D'Alfonso, Vincenzo Stefano D'Ercole, Mirko Di Biase, Bruno Di Domenico, Fabiola Di Stefano, Francesca Giangiacomo, Silvia Iafolla, Eriberto Ottaviano, Aldo Taraborrelli