San Salvo, sindaco e assessore annunciano 380mila euro per via Grasceta e altre strade cittadine

380 mila euro per via Grasceta, piazzale Verrazzano, via Istonia e non solo. Ad annunciarlo sono il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca e l'assessore alla Manutenzione del Comune di San Salvo, Giancarlo Lippis: “Nella prossima seduta il consiglio comunale approverà l’utilizzo di 380mila euro per la messa in sicurezza della viabilità cittadina –dice il primo cittadino – È la prosecuzione di interventi che abbiamo avviato per migliorare la circolazione in città”. Gli interventi hanno ottenuto il via libera in giunta con l’approvazione dello studio di fattibilità redatto dall’Ufficio tecnico comunale.

I fondi provengono dalle economie che sono state ottenute dall’appalto per la realizzazione del polo scolastico in corso di realizzazione in via Melvin Jones con fondi concessi attraverso il mutuo sottoscritto con la Cassa Depositi e Prestiti. “In particolare gli interventi – aggiunge Lippis – riguarderanno via Grasceta, piazzale Verrazzano e via Istonia e altre strade cittadine".