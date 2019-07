Per la "Notte dei Musei" apertura straordinaria di Palazzo D’Avalos

Sabato 18 maggio 2019 apertura straordinaria dalle 21.00 alle 24.00 dei musei di Palazzo d’Avalos per la nuova edizione de La notte dei Musei, la manifestazione a livello europeo alla quale anche quest’anno l’assessorato alla Cultura del Comune di Vasto ha voluto aderire: si potrà accedere agli spazi museali in un orario inconsueto e alla tariffa simbolica di 1€.

La serata sarà animata dalla proiezione dei lavori multimediali degli studenti di grafica e comunicazione dell’Itset Palizzi, diretto dalla professoressa Nicoletta Del Re, realizzati in occasione della mostra “Dopo il diluvio”, allestita a Palazzo D’Avalos in occasione del bicentenario della nascita di Filippo Palizzi.

Si tratta di un reportage giornalistico, realizzato dalla V A GEC, per un concorso del network Sky e di tre audiovisivi, prodotti dalle classi IV A e B, “Gli animali del Palizzi”, “L’arte nel dettaglio” e “Inquadrando Palizzi” in cui Filippo è diventato addirittura un personaggio di animazione come quelli dei videogiochi. Per gli audiovisivi sono state utilizzate le tecniche della motion graphics e del video editing con elementi grafici creati ad hoc dagli alunni che hanno creato un avatar di Filippo Palizzi. I lavori, pensati per una installazione artistica a scuola, sono stati presentati in Grecia durante un Erasmus + dedicato alla promozione culturale. Gli studenti sono stati coordinati dai docenti Simona Andreassi e Mario Marinucci e dall’Itp Lorenzo Faini.

Grazie alla collaborazione tra scuola e musei civici, l’installazione diventa ora uno strumento innovativo e accattivante di fruizione della collezione Palizzi di Palazzo d’Avalos.

INFO

Musei Civici di Palazzo d’Avalos, p.zza Lucio Valerio Pudente 5 Vasto (CH)

334.3407240- 0873.367773 (in orario di apertura), palazzodavalos@archeologia.it

www.museipalazzodavalos.it, facebook: Palazzo d'Avalos – Meraviglia d'Abruzzo