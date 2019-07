Le vetrine rosa: commercianti della città antica pronti ad accogliere il Giro

Vetrine in rosa nel centro storico di Vasto in attesa dell'evento sportivo di primavera.

"I commercianti si sono impegnati nell'allestimento di vetrine a tema per accogliere il Giro d'Italia". Ad annunciare l'iniziativa è Marco Corvino, presidente di Vasto in centro, il consorzio degli esercenti della città antica.

Vasto è pronta ad accogliere la tappa tutta abruzzese del 102° Giro d'Italia. Dopodomani, venerdì 17 maggio, la corsa rosa partirà alle 12,25 da piazza Rossetti e attraverserà la città, percorrendo corso Garibaldi, piazza Verdi, corso Mazzini e via Incoronata, prima di proseguire sulla statale 16 fino a Ortona e poi dirigersi a Chieti, Popoli, via via fino all'arrivo a L'Aquila, dove verrà commemorato il decennale del terremoto.

"Il consorzio Vasto in centro - spiega Corvino - ha indetto l'iniziativa che ha coinvolto i commercianti della città antica. Entro mercoledì terminerà l'allestimento delle vetrine a tema. Le attività commerciali sono pronte ad accogliere la carovana rosa".