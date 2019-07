Parcheggio selvaggio in piazza del Popolo: "Dopo le 20 ztl violata e occupati spazi per residenti"

Parcheggio selvaggio, nelle ore serali, in piazza del Popolo, in pieno centro di Vasto. Sono sempre di più gli automobilisti che non rispettano la zona a traffico limitato con posti auto riservati ai residenti.

È un abitante della zona a segnalarlo: "Mi chiamo Francesco Vitulli e vorrei sottoporre alla vostra attenzione una problematica che sto avendo a Vasto, e precisamente nel centro storico.

Come sicuramente ben sapete dopo le 20 la polizia municipale non effettua più servizio e il parcheggio in piazza del popolo destinato ai residenti, diventa zona aperta a tutti. Sabato sera, reclamando ad un altro cittadino il diritto di parcheggio in quanto residente, lo stesso mi rispondeva che dopo le 20 si può fare quello che si vuole e tutti fanno così e quindi non doveva assolutamente cedermi il posto.

È possibile che non si può trovare una soluzione?

Mi recherò in Comune per chiedere spiegazioni e cercare di dare un suggerimento a chi ci amministra".