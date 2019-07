Miriana Borrelli vince il tabellone di 4ª categoria nel torneo della New Tennis Pescara

Buona affermazione per Miriana Borrelli, della Promo Tennis Vasto, che ha conquistato la vittoria nel tabellone di 4ª categoria nel torneo organizzato dal circolo New Tennis Pescara. La giovane tennista sansalvese ha vinto nei quarti contro De Sanctis per 6-1/6-4, in semifinale ha superato D'Amario 6-2/6-1 e, nella finale, si è imposta per 6-1/6-4 contro Patrizia Candeloro.

Una bella soddisfazione per lei che è impegnata nel campionato regionale under 18 e sta per intraprendere il cammino nel campionato di serie D1 femminile dopo la promozione ottenuta lo scorso anno con la squadra della Promo Tennis.