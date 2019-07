I volontari dell’Airc non si fermano: sotto la pioggia la raccolta fondi

Anche sotto la pioggia, i volontari dell'Airc non si fermano. Ieri, in piazza Rodi, hanno distribuito le Azalee della ricerca, per raccogliere fondi destinati agli studi scientifici contro il cancro.

Vasto Marina e Conad Superstore-Centro del Vasto, in via Cardone: questi i punti in cui i vastesi hanno comprato le piante divenute, ormai da anni, il simbolo della campagna di sensibilizzazione della Fondazione Airc.

L'iniziativa si è svolta in 3700 piazze italiane: i cittadini hanno versato un contributo di 15 euro per permettere al sodalizio di portare avanti i progetti finalizzati a sconfiggere la malattia.

Un bel regalo alle mamme in occasione della loro festa e un contributo concreto e necessario alla ricerca.