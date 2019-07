La Bacigalupo Vasto Marina promossa in Eccellenza senza passare per la finale

Giornata di gioie per lo sport della città. Oltre alla Vastese che si è salvata ai play out contro l'Agnonese [LEGGI] e all'approdo in finale play off della Vasto Basket [LEGGI], a festeggiare sono anche i tifosi e i giocatori della Bacigalupo Vasto Marina.

La formazione biancazzurra, grazie alle salvezze di Vastese e Avezzano in Serie D, non dovrà disputare la finale play off di Promozione e il prossimo anno giocherà in Eccellenza.

Si conclude così una stagione esaltante per la società della presidentessa Angela Di Benedetto e di mister Roberto Cesario seconda sola all'imprendibile Lanciano (secondo posto a quota 77 a +14 sul Casalbordino).

Oggi, alcuni giocatori della formazione biancazzurra erano presenti all'Aragona per tifare la Vastese. L'anno prossimo, si rinnoverà quindi la sfida con il Lanciano che punta al ritorno tra i professionisti nel minor tempo possibile e ci sarà quella con il Cupello protagonista di una bella salvezza nella stagione conclusasi da poco; nel massimo campionato regionale è stata promossa anche l'altra finalista (che arrivava dal girone A di Promozione), il Castelnuovo Vomano.