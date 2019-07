È partito il Giro d’Italia 2019: venerdì 17 maggio la tappa Vasto-L’Aquila

È partito ieri il Giro d'Italia 2019. L'edizione numero 102 della corsa rosa ha preso il via da Bologna con una cronometro dal centro storico - partenza in piazza Marconi - al colle di San Luca. Il più veloce di tutti, e quindi prima maglia rosa del Giro, è stato lo sloveno Primož Roglič che punta alla vittoria finale così come l'italiano Vincenzo Nibali, ieri terzo, il britannico Yates e l'olandese Dumoulin. Dopo il prologo a cronometro oggi la corsa vive la sua prima tappa in linea, da Bologna a Fucecchio, di 205 chilometri. Ci sarà già grande battaglia, visto il percorso ondulato, così da far vivere agli appassionati emozioni entusiasmanti.

In Abruzzzo c'è grande attesa per il prossimo venerdì 17 maggio quando tutta la regione di tingerà di rosa con la tappa Vasto-L'Aquila. Dalle prime ore del mattino il centro storico di Vasto - dove le scuole saranno chiuse - si animerà con il vilaggio di partenza dove arriveranno, mano a mano, tutti i ciclisti. Alle 12.25 il via della tappa con i ciclisti che percorreranno la statale 16 fino a Ortona, poi i passaggi a Chieti e Popoli per arrivare a L'Aquila, dove verrà ricordato il decennale del terremoto.