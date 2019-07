Vasto Basket, Spadaccini: "Momento decisivo. Tutti uniti per conquistare la finale"

"Vogliamo vincere e conquistare l'accesso in finale". Lo dice a chiare lettere Giancarlo Spadaccini, presidente della Vasto Basket, alla vigilia di gara3 di semifinale. La sfida di domenica 12 maggio alle 19 al PalaBCC contro Recanati è un crocevia per la stagione della squadra vastese. Chi vince va in finale playoff contro Mosciano e può continuare a coltivare il sogno della promozione in C gold, chi perde torna a casa. Un'eventualità a cui in casa Vasto Basket non vogliono pensare, dopo una stagione vissuta da dominatori ma che, complici una serie di circostanze sfavorevoli negli ultimi tempi, si è fatta più complicata.

Coach Gesmundo potrà contare su tutti gli uomini del suo roster. Ci sarà, nonostante i 4 punti di sutura al sopracciglio, Goran Oluic. Lui e i suoi compagni scenderanno sul parquet determinati a far loro la posta in palio e continuare nel cammino vincente. "Faccio appello a tutti gli sportivi vastesi - dice Spadaccini - affinchè vengano numerosi a sostenere i ragazzi in campo. Un pubblico caloroso potrà darci una grande mano a conquistare la vittoria".