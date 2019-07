Sabato la mostra artigianale "È primavera"

Sabato 11 maggio alle ore 18:00, presso la Biblioteca R. Mattioli, in Corso De Parma, a Vasto, ci sarà l'inaugurazione della mostra artigianale "È Primavera", organizzata dall'Associazione Amici degli Anziani. Tanti manufatti realizzati con cura e abilità da poter ammirare in occasione della bella stagione che forse finalmente sta arrivando. Creatività, fiori, folclore: armonie di colori e vivacità per accogliere al meglio la primavera.