Previsioni meteo avverse, rinviato il cicloraduno "1° Trofeo Avis Vasto"

Non si svolgerà domenica 12 maggio il cicloraduno "1° Trofeo Avis Vasto" organizzato dal Ciclo Club Vasto nella marcia di avvicinamento alla tappa Vasto-L'Aquila del Giro d'Italia. Le avverse previsioni meteo hanno indotto gli organizzatori a rinviare l'appuntamento.

La nuova data scelta per il cicloraduno, come comunicato dal presidente del Ciclo Club, Antonio Spadaccini, è quella di domenica 16 giugno. "L'evento si svolgerà con lo stesso programma previsto per domenica 12 - spiega il presidente del Ciclo Club -. Al più presto comunicheremo l'ufficialità della data del 16 giugno".