Educazione stradale: "Per gli alunni della scuola di via Verdi la patente del bravo ciclo-pedone"

Prove su strada di educazione stradale per una sessantina di alunni della prima classe delle sezioni A, B e C della scuola primaria di Via Verdi dell’Istituto comprensivo 2 di San Salvo nell’ambito del progetto “Un giorno con la polizia locale”.

Questa mattina, dopo le lezioni teoriche in classe della scorsa settimana, la dimostrazione pratica di guida in bicicletta con tanto di casco per tutti i bambini. Su un circuito realizzato nel cortile della scuola sono state simulate le condizioni che potrebbero trovare i ciclisti percorrendo in bicicletta le strade cittadine. Semaforo, attraverso pedonale, riduzione della carreggiata a seguito di un incidente o per lavori in corso, regolamentazione del traffico con la presenza degli agenti della Polizia Locale Rita Preta e Anna Cirulli.

Al termine di questa esperienza è stato consegnato a ogni alunno un attestato di partecipazione e la patente del bravo ciclo-pedone con una annotazione: “I genitori, gli insegnanti e le forze dell’ordine possono ritirarla in caso di infrazione”.

Gli alunni sono stati seguiti in queste esperienza di legalità e di senso civico dagli insegnanti Mariapia De Francesco, Maurizio Cieri, Alessandra D’Arcangelo, Lisa Talucci e Filomena Di Biase.

“Sono soddisfatto di questa iniziativa anche considerando l’entusiasmo mostrato dai giovani allievi sia nelle lezioni in classe e sia su strada. Un’esperienza sicuramente da ripetere. Ringrazio il dirigente Vincenzo Parente per aver aperto le porte della scuola per realizzare questo progetto coordinamento dal responsabile della Polizia Locale Vincenzo Marchioli” ha affermato l’assessore alla Polizia Locale Fabio Raspa. Il sindaco Tiziana Magnacca ritiene che questo percorso “debba coinvolgere tutti i bambini, in particolare iniziando dai più piccoli, per informarli meglio sulla loro sicurezza e per conoscere meglio i pericoli se non si osservano le regole del Codice della Strada”.