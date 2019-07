19enne di San Salvo muore dopo un malore sul campo di calcetto

LA TRAGEDIA - Un ragazzo sansalvese di 19 anni è morto ieri sera a Chieti dopo un malore su un campo di calcetto. Il giovane, Christian Cerbone, stava giocando con gli amici nel campo di San Salvo Marina quando ha accusato un malore e si è accasciato a terra.

I soccorsi sono stati subito allertati e l'ambulanza del 118 lo ha trasportato all'ospedale di Vasto. Qui è arrivato in arresto cardiaco, i medici lo hanno provato a rianimare a lungo prima di decidere per il trasferimento a Chieti. Nel reparto di cardiochirurgia del "SS. Annunziata" i medici hanno fatto tutto il possibile, ma per il 19enne non c'è stato nulla da fare.

L'ULTIMO SALUTO - Su dispozione della Procura di Vasto, sul corpo del ragazzo sarà effettuata l'autopsia. Il giovane, terminati gli studi, lavorava in un'azienda della città e tra qualche settimana sarebbe si sarebbe arruolato nell'esercito. Proprio in vista di questa nuova esperienza si era sottoposto a diverse visite mediche che non avevano riscontrato problemi di sorta.

L'ultimo saluto da parte dei tanti amici – che in queste ore stanno esprimendo il proprio dolore con messaggi d'affetto in rete – e di tutta la comunità ci sarà martedì 14 maggio alle 11 nella chiesa di San Giuseppe.