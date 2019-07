Il Tar conferma l’esclusione di "siAmo Monteodorisio": sarà corsa a due tra la Di Fabio e Generoso

Il Tar di Pescara ha confermato l'esclusione della lista civica di centrosinistra "siAmo Monteodorisio" dalla competizione elettorale del prossimo 26 maggio. La sentenza è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi dopo l'udienza tenutasi stamattina.

La lista capeggiata da Daniele Molisani non potrà partecipare alle Amministrative per l'eccessivo numero di firme raccolte per la presentazione della stessa, sembra paradossale, ma è così. La legge prevede per i Comuni della dimensione di Monteodorisio (tra 2.001 e 5.000 abitanti) un minimo di 30 firme e un massimo di 60; il gruppo di Molisani ne ha presentate 82, 22 in più.

Un brutto colpo per una lista che presentava tanti giovani. La sfida si preannunciava molto interessante con gli avversari politici di Nuovo Agire di Catia Di Fabio (anche questo gruppo contraddistinto da tanti volti alla prima esperienza) e Legati per Monteodorisio di Nicola Generoso.

Per ora il gruppo di "siAmo Monteodorisio" affida il proprio pensiero a un post su Facebook dalla propria pagina: "Speravamo in un esito positivo nell’interesse collettivo, speravamo che a vincere fosse la democrazia. Purtroppo il nostro ricorso è stato respinto, c’è delusione e tanta amarezza per quanto accaduto in questa triste vicenda, ma noi non ci arrendiamo! Trasformeremo lo sconforto in forza, convertiremo la delusione del momento in energia. Anche se ci hanno spostato di peso da questa campagna elettorale, noi continueremo a metterci la faccia, ad essere presenti, coscienti che il nostro intento è operare per il bene comune. Continueremo ad essere presenti tra i cittadini come abbiamo sempre fatto. Non disperderemo le forze che abbiamo messo in campo, non permetteremo a nessuno di annientarci. Stiamo valutando le strade ancora percorribili!".