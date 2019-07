Casalbordino punta sul turismo ecosostenibile: da domani i primi due giorni di iniziative

Casalbordino punta sul turismo ecosostenibile. Inizierà domattina, con un seminario destinato agli alunni della scuola media, il progetto A.mare Casalbordino, "un programma di attività - spiega il presidente della Pro loco, Nicola Tiberio - per la sensibilizzazione e la promozione del turismo ecosostenibile. Si inizierà il 10 e 11 maggio con puliAmo la spiaggia, con la collaborazione della Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina, Ecolan SpA, il patrocinio del Comune di Casalbordino e la partecipazione degli alunni della locale Scuola secondaria di primo grado Padre Settimio Zimarino.

"Venerdì 10 maggio - si legge in una nota della Pro loco - dalle ore 10.45, presso l’aula magna della scuola, gli alunni parteciperanno ad un seminario didattico Ecosistema: l’importanza della raccolta differenziata. Interverranno il presidente della Pro Loco, l’amministrazione comunale, i docenti della scuola e la dottoressa Amanda De Menna di Ecolan.

Clou delle iniziative sarà sabato 11 maggio in via Bachelet sul lungomare di Casalbordino. Sarà inaugurato l’opera scultorea a forma di pesce mangia plastica, dove sarà possibile per cittadini e turisti conferire oggetti in plastica e non abbandonarli sulla spiaggia. Primo evento in Abruzzo e non solo, che sta riscuotendo immenso successo e plauso unanime. Il programma della mattinata, dopo l’arrivo della scolaresca alle 9.30, prevede dalle 10 la pulizia di un tratto di spiaggia libera e alle 11.45 – alla presenza delle autorità – l’inaugurazione del pesce mangia plastica. Già al termine della mattinata i bambini partecipanti potranno conferire la plastica raccolta durante la mattinata".