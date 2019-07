Aspettando il Giro: domenica c’è il cicloraduno "1° Trofeo Avis Vasto"

Si svolgerà domenica 12 maggio il Cicloraduno "1° Trofeo Avis Vasto", organizzato dal Ciclo Club Vasto con il patrocinino del Comune di Vasto e la collaborazione delle associazioni ciclistiche del territorio (Velo Club Ortona, Team Audax Vasto, Vastese Inn Bike ed Abruzzo Inn Bike). Il cicloraduno è uno degli eventi organizzati in città nella marcia di avvicinamento alla tappa del Giro d'Italia del 17 maggio che partirà da Vasto per arrivare a L'Aquila.

La prova del 12 maggio sarà anche valida per il Campionato Regionale di Cicloturismo della FCI. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle 8 presso il parcheggio fotovoltaico di via dei Conti Ricci. Alle 9 la partenza della pedalata, non agonistica e ad andatura controllata. Il gruppo, dopo aver completato un percorso di circa 60 km, tra Vasto, Pollutri, Scerni, Monteodorisio e Cupello, farà ritorno per le ore 12.30-12.45 al punto di partenza. A seguire il meritato Pasta Party ospitato dal RistoPub Terzo Tempo nel PalaBCC e le premiazioni delle società più numerose.

"Il Direttivo e tutti i Soci del Ciclo Club Vasto - scrive in una nota il presidente Antonio Spadaccini - ringraziano il Comune di Vasto per la disponibilità ed attenzione e l’AVIS Vasto, Cantina Jasci, Elettro Center, Media Edil, Fantini Vini, Cantina Jasci&Marchesani, Acqua Santa Croce, Pasta De Cecco, BPER Banca, Fattoria Uliveto e 4 di Spade Frutta per aver permesso l’organizzazione di tale importante evento ciclistico nella nostra città".

Per info e dettagli

Antonio - 3482414258

Michele - 3356581322