"La voce di Impastato", a San Salvo la presentazione del libro di Ivan Vadori

Per il 41° anniversario della morte di Peppino Impastato il Comune di San Salvo giovedì 9 maggio alle ore 18.30 presenterà nella sala teatro del centro culturale "Aldo Moro" il saggio del giornalista Ivan Vadori, corredato dalle fotografie di Elia Falaschi, dal titolo La voce di Impastato con il sottotitolo da Peppino Impastato a Mafia Capitale, l’Italia sotto inchiesta. Il libro traccia il percorso d’inchiesta giornalistica di Vadori partendo da Peppino Impastato fino a Mafia Capitale: sei anni di interviste ad alcuni protagonisti della lotta alla mafia in Italia.

L’attivista e giornalista siciliano Peppino Impastato, noto per le sue denunce contro le attività di Cosa Nostra, fu trovato morto la notte tra l’8 il 9 maggio 1978 in circostanze che solo dopo anni portarono a riconoscere che si trattò di un assassinio.

Nell’annunciare l’evento il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca afferma: “Siamo onorati di ospitare proprio il 9 maggio Vadori e Falaschi che ci racconteranno Peppino Impastato, un giornalista e un siciliano che, come ci ricorda la nipote Luisa, non dobbiamo celebrarlo solo per la sua lotta alla mafia ma anche per la difesa del territorio e a sostegno delle idee di uguaglianze e giustizia sociale, contro le discriminazioni e le sopraffazioni”.

Ivan Vadori, classe 1981, è giornalista free lance. Collaboratore de Il Fatto Quotidiano, Affari Italiani, Messaggero Veneto. Da sempre in prima linea a difesa dell’art.21, promotore della cultura antimafia. È stato nel direttivo nazionale dell’associazione Annaviva, l’unica in Italia in memoria della reporter Anna Politkovskaja. E’ referente per il nordest di Casa Memoria Peppino e Felicia Impastato.

Elia Falaschi, classe 1980, è fotografo professionista specializzato in fotografia di spettacolo, ritrattistica e architettura. Dal 2007 collabora con l’agenzia Phocus Agency per la quale segue eventi culturali, festival e rassegne. Al suo attivo numerose pubblicazioni su libri, riviste e testate giornalistiche. Ha esposto le sue foto in mostre personali e collettive in Italia e all’estero.