Meteo, nell’Alto Vastese arriva la neve di maggio

Da quelle parti la neve se n'è vista in quantità sicuramente maggiori e per periodi più prolungati, ma a maggio un pizzico di sorpresa riesce ancora a suscitarla. Dalle prime ore del mattino nevica nelle località più alte dell'Alto Vastese e dell'Alto Molise. Schiavi d'Abruzzo, Castiglione Messer Marino ecc. sono imbiancate, ma non si registrano disagi anche perché si tratta solo di qualche centimetro.

Sulla costa si registrano crollo delle temperature e pioggia. Le perturbazioni dovrebbero durare fino a domani quando il sole tornerà a fare capolino forse definitivamente per questa stagione primaverile che tarda ad arrivare.