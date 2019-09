Campionati nazionali e regionali, le ballerine della scuola Tersicore 12 volte sul podio

Dodici volte sul podio . Si conclude con una pioggia di successi la partecipazione della scuola di danza Tersicore di Vasto ai Campionati nazionali e regionali Csen di danza , che si è svolto lo scorso 28 aprile nell'Auditorium Flaiano di Pescara.

Questi i titoli conquistati dalle ballerine della presidente Anna Chiara Marchesani: 1° posto regionale e nazionale per la categoria Baby in danza classica; 1° posto regionale e 3° nazionale categoria Allievi in danza classica; 2° posto regionale e nazionale nella categoria Juniores in danza di carattere; 2° posto regionale e nazionale categoria Over in danza di carattere; 1° posto regionale nella categoria Juniores in danza contemporanea dell'allieva Elena Minenna; 3° posto regionale nella categoria Juniores di danza contemporanea; 1° posto regionale nella categoria Allievi di danza modern/fantasy; "le stesse bambine - racconta la direttrice - hanno conquistato poi il 2° posto nella selezione nazionale che si è svolta a Roma il 4 maggio presso il teatro di Cinecittà. Vorrei ringraziare - sottolinea Anna Chiara Marchesani - le mie colleghe Anna Alekseeva, insegnante di danza contemporanea e Elena Plyushkova, insegnante di danza di carattere. Un abbraccio sentito a tutte le bambine e a tutti i genitori che credono in noi".