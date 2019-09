All’Incoronata cinghiali a due passi dalle abitazioni: "Rischiamo di ritrovarceli in casa"

Ora i residenti della zona nord di Vasto hanno paura di ritrovarsi i cinghiali dentro casa.

Il video che pubblichiamo è stato registrato ieri mattina in via don Felice Piccirilli, in località Incoronata: "L'ho fatto ieri mattina, attorno alle 10,30", racconta C.D.I., 33 anni, residente della zona. "Da almeno 20 giorni, ci ritroviamo i cinghiali vicino alla ringhiera di casa, ogni giorno. Ieri eravamo in giardino, stavamo dipingendo la ringhiera, quando abbiamo sentito grugnire. Ci siamo girati e li abbiamo visti: erano almeno dieci. Se il cancello fosse stato aperto, sarebbero entrati. Ci sono zone in cui la recinzione non c'è e, quindi, ci aspettiamo di vederceli in casa nel prossimo futuro. Non so se ci siano adeguate soluzioni diverse dall'abbattimento, ma ormai sono troppi".

Il video: