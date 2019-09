La Vastese chiude nel peggiore dei modi: 3-2 ad Agnone. Biancorossi ai play out

Si chiude nel peggiore dei modi il campionato della Vastese. La squadra di Papagni perde ad Agnone, contro un'altra formazione invischiata nella lotta per non retrocedere. Nessuna delle due ottiene la salvezza diretta e, tra una settimana, si ritroveranno ancora di fronte. Si giocheranno la permanenza in serie D domenica prossima, ancora una volta una contro l'altra, ma a Vasto. Stavolta senza appello: chi perde retrocede in Eccellenza.

Abruzzesi in vantaggio per primi nella sfida allo stadio Civitelle di Agnone. È il 16', quando Shiba approfitta della indecisione del portiere Maraolo e del difensore Albanese e, da due passi, deposita in rete.

Il vantaggio non dura molto. I molisani pareggiano al 22' con un rigore messo a segno da Ricciardi e fischiato dall'arbitro per un fallo di Del Duca su Formoso.

Il sorpasso al 45': Del Duca devia nella porta abruzzese il passaggio di Corbo. Palla alle spalle del portiere Patania. Il primo tempo di chiude con questo regalo.

Nella ripresa, i ragazzi del presidente Bolami vanno vicinissimi al pareggio: Shiba colpisce la traversa al 24'. L'Olympia Agnonese mette al sicuro il risultato sei minuti più tardi con il colpo di testa di Formuso su cross di Ribeiro. Inutile il gol di Leonetti al 90'.

Vastese e Agnonese si ritroveranno, una contro l'altra, domenica prossima allo stadio Aragona nel match dei play out in cui solo una salverà un'intera stagione. Agli spareggi salvezza anche Avezzano e Santarcangelo. Retrocessione diretta per Castelfidardo e Isernia.

Nella parte alta della graduatoria, il primo verdetto è favorevole al Cesena, che torna in serie C. Ai play off approdano Matelica, Recanatese, Pineto e Sangiustese.