Centro odontoiatrico Eliseo, tecnologia e innovazione nella nuova sede a San Salvo

Torna anche quest’anno, nello studio di San Salvo del Centro Odontoiatrico Eliseo, l’appuntamento con l’open day dedicato all’ortodonzia estetica. Giovedì 9 maggio, dalle 9.30 alle 19, nel nuovo studio in via Sandro Pertini, verranno presentati i trattamenti con gli apparecchi invisibili, scelti da sempre più persone che decidono di sottoporsi ad un trattamento ortodontico all’avanguardia, efficace e, soprattutto, invisibile.

"Il disallineamento dei denti, sia nei bambini che negli adulti, può portare a problemi estetici e funzionali - spiega il dottor Andrea Eliseo, specialista in ortodonzia e relatore in Master e Corsi di perfezionamento Universitari, oltre che speaker in congressi Nazionali e Internazionali -. Il trattamento con gli allineatori invisibili risponde ad una sempre più diffusa esigenza di cure ortodontiche non invasive senza l’utilizzo di apparecchiature “antiestetiche (le classiche stelline’)".

E questo metodo si rivela molto utile “anche per quei pazienti che, per la mancanza di una contenzione post-trattamento ortodontico si trovano in situazione di recidiva ma che mai rimetterebbero le classiche stelline.

L’open day del 9 maggio sarà anche l’occasione per scoprire tutti i servizi del Centro Odontoiatrico Eliseo nella nuova sede di via Sandro Pertini. “Dopo tanti anni di presenza sul territorio- spiega il dottor Eliseo - abbiamo voluto ricambiare la fiducia dei nostri pazienti offrendo loro una nuova sede più ampia, moderna e tecnologicamente avanzata”. Si tratta di un centro multidisciplinare, con grande attenzione all’innovazione e alla tecnologia per rispondere a tutte le esigenze di cure odontoiatriche.

Nei nuovi spazi c’è una sala dedicata alla chirurgia ed una dedicata ai pazienti più piccoli l’Odontofantasy Room, così da far superare loro il timore del primo approccio con il dentista. “Riuscire a coinvolgere il piccolo paziente allontanando le normali sensazioni di timore ci permette di intraprendere un percorso di prevenzione per intercettare precocemente stati evolutivi delle problematiche orali portando il bambino ad uno stato di salute ideale e di benessere”.

Sarà possibile effettuare in sede tutti gli esami di diagnostica con risposta immediata e, grazie alle telecamere endorali, i pazienti possono visualizzare in tempo reale sui monitor gli interventi eseguiti nel cavo orale.

Appuntamento, quindi, al 9 maggio, con le visite ortodontiche e i colloqui con gli esperti specializzati in ortodonzia.

Centro Odontoiatrico Eliseo

San Salvo - via Sandro Pertini

Prenotazioni visite al 389.4856800

www.studioeliseo.it

