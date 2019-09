Kick boxing, Lisa Fiore e Mattia Spalletta campioni d’Italia. E ora gli europei in Turchia

Due vastesi guardano tutti dall'alto in basso. Campioni d'Italia di kick boxing Lisa Fiore e Mattia Spalletta.

Risultato eccezionale per gli allievi del maestro Carmine De Palma sbaragliano gli avversari nella categoria kick light ai Campionati italiani assoluti, in corso di svolgimento a Rimini.

Per Lisa Fiore, è il terzo titolo italiano consecutivo: "Ha vinto il primo incontro dopo 30 secondi per abbandono dell'avversaria e il secondo per superiorità di punteggi", racconta De Palma. "È di nuovo nella squadra nazionale, che volerà in Turchia ad agosto per il Campionato europeo".

In Nazionale entra di diritto anche Mattia Spalletta, anche lui sul gradino più alto del podio.

"Sono orgoglioso di entrambi e felice per voi e per la vostra squadra", è il messaggio che l'istruttore rivolge ai suoi allievi. "I sacrifici ci fanno raccogliere i frutti. Incontri strepitosi, ricchi di determinazione e tecnica - sottolinea De Palma - e ora diventeremo più forti ancora".