"Volevamo modifiche a favore dei cittadini, la sinistra le ha bocciate: regolamento inutile"

Di cosa parliamo - Approvato a Vasto il nuovo regolamento della videosorveglianza, che consente ai privati di connettere le telecamere di case, negozi e aziende a quelle del Comune per consentire una più capillare vigilanza a distanza. L'opposizione ha proposto 17 modifiche, tutte bocciate dalla maggioranza di centrosinistra che sostiene l'amministrazione Menna. Secondo Fratelli d'Italia, il "no" agli emendamenti deriva dal "solo sciocco interesse di non dar ragione a chi, come noi, ha da sempre lavorato affinché il sistema integrato di videosorveglianza fosse davvero tale".

VASTO - "Avevamo proposto che la manutenzione ordinaria delle videocamere cedute in comodato, e usate dal Comune, spettasse al Comune stesso. Nulla". Nel day after del Consiglio comunale di Vasto, Fratelli d'Italia punta il dito contro la maggioranza di centrosinistra, che ha respinto tutti i 17 emendamenti presentati dall'opposizione, "affinché i privati fossero incentivati a collegare il proprio impianto a quello del Comune", scrivono in una nota i consiglieri Vincenzo Suriani e Francesco Prospero.

"Avevamo proposto diversi emendamenti migliorativi", affermano i due esponenti del partito di Giorgia Meloni. "Secondo i signori della maggioranza, che hanno da sempre una ostilità aperta verso tutto ció che è sicurezza, tutto deve essere fatto a 'zero spese' per il Comune. Il mero mantenere sinistre posizioni di partito eviterà ciò che noi auspicavamo: la cittadinanza non si sentirà incentivata a partecipare e non avrà a disposizione uno strumento che avrebbe consentito una maggiore partecipazione dei privati alla sicurezza di Vasto. Il centrosinistra, oltre ad aver perso l’occasione di accogliere la collaborazione dell’opposizione su un tema prioritario per la nostra città, ha mostrato tutto il suo disinteresse per il problema sicurezza, preferendo bocciare, come a voler dimostrare ‘potere decisionale’, le proposte di Fratelli d’Italia. Il Consiglio comunale ha quindi approvato, coi soli voti della sinistra, un documento monco, zoppo e che non inciderà minimamente sulla sicurezza cittadina. Ringraziamo i quattro consiglieri di minoranza presenti in aula per avere sostenuto la maggior parte dei nostri emendamenti in questa lunga maratona consiliare".