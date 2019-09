"Videosorveglianza, nuove regole per la sicurezza dei cittadini. L’opposizione sa solo boicottare"

Di cosa parliamo - Approvato a Vasto il nuovo regolamento della videosorveglianza, che consente ai privati di connettere le telecamere di case, negozi e aziende a quelle del Comune per consentire una più capillare vigilanza a distanza. L'opposizione ha proposto 17 modifiche, tutte bocciate dalla maggioranza di centrosinistra. Le forze politiche che sostengono l'amministrazione Menna spiegano perché.

VASTO - "La sicurezza dei nostri concittadini è un tema su cui non possono esserci ostruzionismi, boicottaggi, o rinvii": così la maggioranza di centrosinistra, in una nota diramata stamani, critica il voto contrario dell'opposizione, che ha presentato 17 emendamenti, tutti respinti.

Il commento di Pd, Psi, Filo Comune, Patto con Vasto e Città virtuosa: "Il provvedimento, illustrato in aula dalla presidente della Commissione consiliare Affari generali ed istituzionali, Maria Molino, consentirà ai privati di servirsi, per i loro impianti, del sistema di videosorveglianza comunale. Da oggi anche i privati, gli operatori commerciali, le ditte e le società potranno, infatti, beneficiare di un sistema di videosorveglianza cittadino per quanto concerne la raccolta, la registrazione, la conservazione e, quindi, l'utilizzo delle immagini del sistema stesso. Ancora una volta, in maniera strumentale, si è dimostrato, da parte delle opposizioni, si non volere il bene della nostra collettività, in particolare su un argomento di rilevanza come questo. La sicurezza dei nostri concittadini è un tema su cui non possono esserci ostruzionismi, boicottaggi o rinvii".