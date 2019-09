La "cupellese d’adozione" Silvia Tufano allieva di merito della Pixar

I cartoni animati e i personaggi d'animazione della Pixar, casa cinematografica di proprietà della Disney, avranno anche un "pizzico di Cupello".

L'artista Silvia Tufano, cupellese d'adozione, ha superato la selezione internazionale rientrando tra i primi 20 candidati a un posto da allieva di merito. Collaborerà quindi all’elaborazione di cartoni animati, cortometraggi e nuovi personaggi d’animazione.

Ritrattista, scrittrice, attrice di prosa e illustratrice, Silvia Tufano ha pubblicato racconti e romanzi, tra i quali Il sole sorge a est e La pioggia si può bere, rientrando nella top 100 della narrativa più letta su Amazon, restando per 34 settimane nei primi posti dei libri più letti al mondo e conquistando le giurie di 14 concorsi letterari tra i quali il Premio Matera.

Ha appena finito di scrivere il suo terzo libro dal titolo Il lungo inverno invincibile. Ha diretto inoltre, da pedagogista, svariati interventi e comunità di recupero sociale in contesti difficili quali Scampia e Secondigliano, lottando incessantemente contro organizzazioni criminali come la camorra.

Nella gallery alcune opere dell'artista