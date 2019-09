I tifosi del Bologna incoronano la sansalvese Melissa Nozzi "Miglior giocatrice 2018/2019"

La calciatrice sansalvese Melissa Nozzi è stata votata come migliore calciatrice 2018/2019 dell'Fc Bologna femminile. Il premio, alla seconda edizione, è stato lanciato dalla redazione di 1000 cuori rossoblù, magazine dedicato al Bologna Calcio e ha coinvolto i tifosi che hanno potuto esprimere la propria preferenza via sms e sulle relative pagine social.

Per la squadra maschile ha vinto Rodrigo Palacio, mentre per la femminile la Nozzi si è imposta con il 66% delle preferenze. Le sue prestazioni parlano chiaro, il reparto difensivo nel quale gioca è ha subito una sola rete in più rispetto alle colleghe del Perugia (15).

Un bel riconoscimento considerato che la giocatrice è arrivata a Bologna (la squadra disputa il campionato di Serie C e ha concluso al 4° posto) solo nell'ultima stagione dal Pescara; nei prossimi giorni la redazione di "1000 cuori rossoblù" consegnerà il premio alla giocatrice nel centro tecnico di Casteldebole. Orgoglio per questo risultato anche a Castiglione Messer Marino, paese natìo dei genitori della Nozzi.