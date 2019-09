Biliardo, Moretta campione regionale di Terza categoria. Sugli scudi anche Di Battista e Spinelli

È di Casalbordino il nuovo campione regionale di terza categoria di biliardo ai 5 birilli. Francesco Moretta, 55 anni, infermiere all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto con la passione della stecca, ha suggellato con il titolo regionale d'Abruzzo e Molise una stagione dall'elevato rendimento, che gli ha consentito di classificarsi tra i primi 4 e poi, nella poule finale, di conquistare la medaglia d'oro. I migliori della Terza categoria hanno incrociato le stecche a Pescara il 28 aprile.



SFIDE DECISIVE - I primi 4 della graduatoria, tra cui Francesco, sono entrati in scena ai quarti di finali, per gli altri, i piazzati dal 6° all 12° posto, una partita in più, quella degli ottavi di finale. Moretta, che ha riscoperto la passione per il biliardo da un anno e mezzo dopo un ventennio lontano dai birilli, una prova di carattere come quelle degli anni Novanta, anche in finale, in cui si è imposto per 2-0 sul termolese Fortunato Ferrero.

Col titolo regionale in tasca, Moretta acquisisce il diritto a partecipare alla poule finale del Campionato italiano di categoria, che si svolgerà a giugno a Saint Vincent.



GIOVANI PROMESSE - La passione ritrovata lo ha stimolato, nel 2017, ad aprire una sua sala biliardi, Il panno verde, nel centro di Casalbordino. "Sono contento soprattutto per quei ragazzi che stanno mostrando interesse verso questo splendido sport e stanno imparando in fretta. Due giovani atleti di Casalbordino, Mattia Spinelli ed Enrico Di Battista, proprio in questo Campionato regionale di Terza categoria, si sono classificati tra i primi 12, conquistando la qualificazione alla poule finale. Vedere i ragazzi - e a Casalbordino, in un anno e mezzo, siamo riusciti a coinvolgerne già dieci - che si avvicinano al biliardo sportivo è la soddisfazione più bella per un appassionato".

SQUADRA - Il Panno verde di Casalbordino ha anche partecipato al Campionato regionale a squadre d'Abruzzo e Molise. Ecco la rosa dei giocatori: Francesco Moretta, Franco Longo, Andrea Civitarese, Mattia Spinelli, Fernando Iacovitti, Giuseppe Di Giacomo, Giuseppe Nanni, Antonio Sigismondi, Giuseppe Di Benedetto, Enrico Di Battista, Giovanni Monaco.