Barisano: "In corso la pulizia della pista ciclabile di Lebba". Geav organizza giornata ecologica

"Sono iniziati ieri i lavori per la Pista ciclabile Lebba". Lo comunica una nota del municipio di Vasto.

"Gli interventi - spiega l'assessore ai Servizi Manutentivi, Gabriele Barisano - prevedono lo sfalcio dell'erba, il taglio delle canne che intralciano il passaggio e la rimozione dei rifiuti".

I lavori sono stati avviati a tre giorni dall'iniziativa dell'associazione Geav (guardie ecologiche ambientali volontarie), che hanno indetto per domenica, 5 maggio, a partire dalle 9, una giornata ecologica. "La cittadinanza tutta e le associazioni sono invitate a intervenire numerose", si legge nellla locandina delle guardie ecologiche, di cui è coordinatore provinciale Marco Cannarsa. "Punto di incontro: Fondovalle Maddalena. Ingresso strada Incoronata in via Villa De Nardis. Pulchra Ambiente mette a disposizione guanti e sacchi di plastica, oltre ad effettuare il totale ritiro del materiale raccolto".