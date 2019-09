"La biglietteria della stazione Fs rischia di chiudere, il Comune cosa intende fare?"

"Quali sono le iniziative che l'amministrazione comunale intende assumere per scongiurare il pericolo dell'ennesima spoliazione che colpisce la città di Vasto?".

Lo chiedono i consiglieri comunali Davide D'Alessandro (Vasto 2016) e Alessandra Cappa (Lega) in un'interrogazione rivolta al sindaco di Vasto, Francesco Menna, in merito al rischio chiusura della biglietteria della stazione ferroviaria Vasto-San Salvo.

L'INTERROGAZIONE -Questo il testo dell'interrogazione:

"Richiesta di informazioni relative al servizio di biglietteria della stazione ferroviaria di Vasto/San Salvo

I sottoscritti Consiglieri comunali, premesso che:

1. La stazione ferroviaria di Vasto-San Salvo ha un bacino di utenza di decine di migliaia di abitanti e di altrettanti turisti;

2. Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito alla soppressione delle fermate passeggeri di treni veloci, che hanno portato lo scalo vastese ad un fortissimo declassamento;

3. L’amministrazione comunale attuale, in continuità con la precedente, non è stata in grado di fermare l’impoverimento che la nostra Città, anche per tale via, è stata costretta a subire;

4. A tale situazione si è aggiunto l’abbandono dello scalo ferroviario, che alimenta conseguenti problemi di sicurezza;

5. Dalle notizie diffuse dalla stampa locale, si apprende che a breve, addirittura, anche il servizio di biglietteria – che ad oggi poteva contare sulla presenza di un operatore - verrà definitivamente soppresso;

6. L’ulteriore disservizio non potrà che aggravare i già pesanti disagi per i turisti e per i Vastesi;

7. Appare opportuno ricordare, a questo punto, che in molteplici occasioni, codesta Amministrazione comunale ha sottolineato la forte identità turistica della nostra Città;

8. La chiusura della biglietteria, però, avviene proprio all’inizio della stagione estiva, nel silenzio dell’Amministrazione;

Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri interrogano il Sindaco per sapere:

• Quali sono le iniziative che l’Amministrazione comunale intende assumere per scongiurare il pericolo dell’ennesima spoliazione che colpisce la Città di Vasto;

• Quali sono le iniziative che l’Amministrazione comunale intende assumere per fare in modo che la stazione ferroviaria possa riacquistare la dignità e l’importanza che merita".