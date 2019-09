Inseguimento notturno in autostrada: autocarro recuperato e ladro in fuga tra i campi

Un autocarro per il trasporto speciale a temperatura controllata di alimenti è stato recuperato durante la notte dagli agenti della sottosezione di Vasto Sud della polizia stradale.

Il veicolo commerciale è stato intercettato nel tratto vastese dell'autostrada A14. Il ladro alla guida non è si è fermato così è partito un inseguimento che si è concluso in territorio di Termoli. Il ladro ha accostato abbandonando l'autocarro per poi scavalcare le barriere protettive e fuggire nei campi grazie all'oscurità.

Il mezzo è risultato rubato nel Pescarese ed è stato restituito al legittimo proprietario.