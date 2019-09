Code all’incrocio di Vasto Marina, la viabilità cambia in parte

"In uscita da Vasto Marina, all’intersezione tra piazza Fiume, via Ragusa, via Puccini e la Statale 16 'Adriatica', la nuova viabilità prevede l’obbligo di svolta a destra (direzione Vasto centro o Pescara). Di conseguenza gli automobilisti diretti a Sud (direzione San Salvo, Foggia) dovranno percorrere la rotatoria di recente costruzione ubicata tra la stessa Statale 16 e via Donizetti.

Gli automobilisti provenienti da sud che vogliono immettersi in via Puccini hanno l’obbligo di proseguire fino alla suddetta rotatoria. Di conseguenza la stessa via Puccini sarà a senso unico, a salire, nel tratto compreso tra l’incrocio con la Statale 16 e Via Spalato. Chi scenderà da via Cono a Mare avrà l’obbligo di svolta a destra verso via Spalato".

Salva, quindi, la possibilità di svoltare a sinistra verso piazza Fiume per chi arriva da Nord, punto al quale tenevano i commercianti della marina.

È l'esito del confronto tra l'amministrazione comunale di Vasto (con assessore alla Polizia locale Luigi Marcello e il comandante dei vigili Giuseppe Del Moro) i rappresentanti di Vivere Vasto Marina (il consorzio che raggruppa i commercianti della riviera era rappresentato da Massimo Di Lorenzo) e Confesercenti (presente con Patrizio Lapenna).

SPERIMENTAZIONE A BREVE - La prova su strada partirà a breve, subito dopo la sistemazione della nuova segnaletica. "La fase sperimentale – dice il comandante della polizia municipale Giuseppe Del Moro – servirà per verificare su strada queste nuove soluzioni decise dall’amministrazione comunale per migliorare la viabilità di Vasto Marina. Fase sperimentale che partirà subito dopo la sistemazione della nuova cartellonistica verticale ed orizzontale”.

Soddifatto Marcello: "Ringrazio quanti hanno partecipato all’incontro che ha fatto emergere una sostanziale condivisione sulle modifiche da apportare alla viabilità di Vasto Marina. Si tratta di soluzioni destinate a ridurre le attuali criticità, andando incontro a quelle che sono le aspettative degli automobilisti e delle numerose attività del quartiere rivierasco. Il tutto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza".

LE POSIZIONI INIZIALI - L'ipotesi di nuova regolamentazione del traffico era stata elaborata dal comandante della polizia locale, Giuseppe Del Moro, precisando che sarebbe stata possibile una fase sperimentale per verificarne gli effetti sulla circolazione [LEGGI].

I commercianti, però, si erano detti contrari, aprendo solo al divieto di svolta a destra per chi, da piazza Fiume, si immette sulla statale 16 [LEGGI].