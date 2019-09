Vasto, scatta la disinfestazione: 2 maggio in città, 6 alla marina, 7 nelle contrade

Il Comune di Vasto ha reso noto il calendario della disinfestazione adulticida: "Il 2 maggio 2019 a Vasto città dalle ore 23.30 alle ore 6.30; 6 maggio a Vasto Marina dalle ore 23.30 alle ore 6.30; 7 maggio nelle contrade dalle ore 23.30 alle ore 6.30.



Il programma indicato potrebbe subire variazioni causa condizioni meteo avverse. Ricordiamo che saranno utilizzato prodotti registrati presso il Ministero della Salute, in modalità tali da non provocare danni a persone e cose.



Raccomandiamo le seguenti precauzioni: non sostare nelle piazze e nei luoghi esterni durante lo svolgimento del servizio; non lasciare indumenti stesi all’esterno; mantenere chiuse le finestre di casa".